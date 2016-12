06:16 - Nuovi guai per il comico francese, originario del Camerun, Dieudonné. Nella tarda serata di mercoledì l'uomo è stato infatti fermato dalla polizia di Parigi per alcune ore, assieme alla sua compagna, sulla scia di una denuncia per violenze presentata da un ufficiale giudiziario. Dieudonné è stato rilasciato dopo un interrogatorio. Il comico è stato al centro di numerose polemiche in Francia perché accusato di antisemitismo.