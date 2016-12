2 febbraio 2014 Parigi, nuova protesta in piazza del movimento anti matrimonio gay I manifestanti chiedono di difendere la famiglia tradizionale e di negare la fecondazione assistita alle coppie lesbiche e omosessuali Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:00 - I sostenitori del movimento anti matrimonio gay sono scesi di nuovo in piazza a Parigi: questa volta per protestare contro la possibile apertura in Francia della fecondazione assistita alle coppie lesbiche e omosessuali. "Famiglia e bambini: noi non ci arrendiamo mai!": con questi striscioni i manifestanti difendono la loro visione della famiglia tradizionale.