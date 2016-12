25 aprile 2014 Parigi, nuda e insanguinata per salvare le foche: protesta shock della Peta Per stigmatizzare la caccia a questi animali, uccisi con colpi di bastoni sulla testa, un'attivista, seminuda e imbrattata di sangue, ha posato sopra una bandiera canadese di fronte all'ambasciata del Paese nordamericano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:21 - Protesta shock a Parigi dell'organizzazione animalista Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) contro il massacro delle foche in Canada. Per stigmatizzare la caccia a questi animali, uccisi con colpi di bastoni sulla testa, un'attivista, seminuda e imbrattata di sangue, ha posato sopra una bandiera canadese di fronte all'ambasciata del Paese nordamericano, uno degli ultimi luoghi in cui questa pratica sia ancora consentita.