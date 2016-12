Parigi:Crimea con Russia?Fine pace

15:20 - La risoluzione sulla crisi ucraina sembra sempre più lontana dopo l'annuncio del referendum sullo status della Crimea indetto per il 16 marzo. "Se una regione qualsiasi di un qualsiasi Paese decide, in contraddizione con la sua Costituzione, di unirsi a un altro Paese che lo ha incoraggiato a farlo, vuole dire che non c'è più la pace internazionale", ha affermato il ministro degli Esteri francese, Laurent Fabius, aggiungendo: "Né frontiere certe".