Papua Nuova Guinea, la spettacolare eruzione del vulcano Tavurvur

10:52 - Ecco la spettacolare eruzione del vulcano Tavurvur, vicino a Rabaul, in Papua Nuova Guinea. Un turista è riuscito a riprendere in un video girato da una barca il momento in cui dalla bocca del vulcano escono cenere e lapilli. Poco dopo l'eruzione si sente anche una forte esplosione. L'onda d'urto ha fatto sobbalzare i passeggeri dell'imbarcazione e ha fatto spostare le nuvole in cielo.