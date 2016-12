06:03 - "La violenza non conduce mai alla pace e al benessere, ma genera solo violenza". Lo afferma il Papa in un messaggio inviato in occasione dell'apertura del primo incontro per la pacificazione del Venezuela tra il governo e l'opposizione. "Tramite il dialogo potrete riscoprire la base comune e condivisa per superare il conflitto e la polarizzazione che ferisce il Venezuela" ha quindi aggiunto il Pontefice.