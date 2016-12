06:18 - Papa Francesco conclude oggi il suo storico viaggio in Terra Santa in una giornata interamente in territorio israeliano, che prevede ancora momenti di forte significato. Il Papa sarà sulla Spianata delle Moschee, luogo sacro all'Islam, poi al Muro del Pianto, dove come i predecessori Giovanni Paolo II e Benedetto XVI lascerà il suo biglietto di preghiera tra le grandi pietre. Quindi la deposizione dei fiori al Monte Herzl.