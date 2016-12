Papa: Shoah malvagità senza limiti

16:37 - La Shoah è una "tragedia che rimane come simbolo di dove può arrivare la malvagità dell'uomo fomentata da false ideologie". Lo ha detto papa Francesco al suo arrivo a Tel Aviv, aggiungendo: "Prego Dio che un tale crimine non accada mai più". Inoltre, il Santo Padre ha deplorato l'attentato al museo ebraico di Bruxelles, auspicando "un'educazione all'incontro, dove non ci sia posto per nessuna forma di discriminazione o intolleranza".