14:36 - "Chiedo a tutti gli uomini di buona volontà di unirsi alle mie preghiere per i cristiani iracheni e per tutte le Comunità perseguitate". Lo scrive Papa Francesco in un nuovo tweet. La preoccupazione per la situazione dei cristiani in Iraq, perseguitati dagli jihadisti dell'Isis, è stata espressa anche dal cardinale Angelo Bagnasco, che ha sottolineato come la Chiesa sia pronta ad accogliere i profughi in fuga dal Paese.