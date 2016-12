12:19 - Papa Francesco lancia un appello per l'unità delle due Coree. "Vi invito a pregare insieme in silenzio per l'unità delle due Coree", ha detto infatti il Pontefice, parlando con i ragazzi asiatici a Daejeon. "Ma ci sono due Coree? No, ce ne è una, ma è divisa, la famiglia è divisa. E questo è un dolore" ha aggiunto, auspicando che in un prossimo futuro si possa tornare a "parlare la stessa lingua".