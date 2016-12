09:20 - E' previsto per questo pomeriggio alle 19 l'"invocazione per la pace in Medio Oriente" del Papa, che pregherà assieme con il presidente israeliano, Shimon Peres, il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, e il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I. L'idea dell'incontro era stata lanciata durante il recente viaggio del Pontefice in Medio Oriente.