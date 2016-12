Papa: no ai bambini-soldato

11:32 - "In un mondo che scarta ogni giorno tonnellate di cibo e di farmaci, ci sono bambini che piangono invano per la fame e per malattie facilmente curabili", ha denunciato papa Francesco durante la messa a Betlemme. "In un tempo che proclama la tutela dei minori, si commerciano armi che finiscono tra le mani di bambini-soldato; si commerciano prodotti confezionati da piccoli lavoratori-schiavi. Il loro pianto è soffocato", ha aggiunto.