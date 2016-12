Papa: no aborto, rispettare la vita

15:49 - Papa Francesco dedica un tweet a organizzatori e partecipanti della March for life, la manifestazione contro l'aborto in programma per oggi negli Usa. "Mi unisco alla Marcia per la vita a Washington con le mie preghiere. Possa Dio aiutarci a rispettare ogni forma di vita, in particolare i più vulnerabili", scrive il pontefice in occasione della 41esima edizione del corteo, che ricorda la sentenza con cui la Corte Suprema americana legalizzò l'aborto.