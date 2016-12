Papa:nessuno si faccia scudo di Dio

11:19 - "Nessuno pensi di poter farsi scudo di Dio mentre compie atti di violenza e di sopraffazione". Lo ha detto Papa Francesco in Albania. "In questo nostro tempo da gruppi estremisti viene travisato l'autentico senso religioso", ha aggiunto. L'esempio dell'Albania dimostra che "la pacifica e fruttuosa convivenza tra persone e comunità appartenenti a religioni diverse è un bene inestimabile per la pace e per lo sviluppo armonioso di un popolo".