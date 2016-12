Papa:"Intollerabili morti per fame"

18:51 - "Non si può tollerare che migliaia di persone muoiano ogni giorno di fame e che numerosi profughi vadano incontro alla morte in viaggi disumani". In un messaggio inviato al World Economic Forum in corso a Davos, in Svizzera, Papa Francesco chiede attenzione verso i più deboli: "Ingenti quantità di cibo vengono spesso sprecate. E' necessaria una più equa distribuzione della ricchezza, che deve essere al servizio dell'umanità e non governarla".