Papa Francesco saluta le Coree: siete un unico popolo

16:28 - Papa Francesco ha invitato a pregare "per il riconoscimento sempre più ampio della realtà che tutti i coreani sono fratelli e sorelle, membri di un'unica famiglia e di un unico popolo, parlano una stessa lingua". Lo ha detto per la messa per la pace e la riconciliazione che celebra nella cattedrale Myeong-dong di Seul. Ha chiesto ai cristiani coreani una "testimonianza convincente del messaggio riconciliatore".

Francesco ha pregato per la pace e la riconciliazione per il popolo coreano, auspicando che costruisca il suo futuro anche nella attenzione ai più deboli e nella solidarietà.



Il Papa, nella tappa conclusiva del suo viaggio in Corea, ha invitato a "respingere con fermezza una mentalità fondata sul sospetto, sul contrasto e sulla competizione, e a favorire piuttosto una cultura plasmata dall'insegnamento del Vangelo e dai più nobili valori tradizionali del popolo coreano". Ha inoltre chiesto "impegno evangelico per i disagiati, per gli emarginati, per quanti non hanno lavoro o sono esclusi dalla prosperità di molti".



Il Pontefice ha infine incontrato un gruppo di rappresentanti delle diverse religioni presenti in Corea. Tra le "benedizioni" di questa esperienza in Corea, papa Bergoglio ha messo al primo posto "la presenza dei tanti giovani pellegrini provenienti da tutte le parti dell'Asia".