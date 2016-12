15:48 - "Le persone private della casa in Iraq dipendono da noi. Invito tutti a pregare e, quanti possono, a offrire un aiuto concreto". Lo ha scritto Papa Francesco sul proprio account Twitter. "Le notizie che giungono dall'Iraq ci addolorano. Signore, insegnaci a vivere in solidarietà con i fratelli che soffrono", si legge in un secondo messaggio pubblicato in Rete dal Pontefice.