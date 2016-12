Pakistan, uomo lapida la sorella

22:33 - Un pachistano ha ucciso la sorella 21enne, colpendola ripetutamente con alcune pietre, dopo averla scoperta in intimità con il fidanzato, un vicino di casa. E' successo in Pakistan, nella provincia del Punjab. Il caso è stato rubricato come "delitto d'onore" dai media locali, secondo cui nel 2013 ben 860 donne sono state uccise con questo pretesto in varie parti del Paese. A denunciare l'accaduto è stato il padre della vittima e dell'assassino.