05:53 - Uomini armati non identificati hanno ucciso a Multan, nel Punjab pachistano, l'avvocato e attivista per i diritti umani Rashid Rehman Khan, conosciuto per la sua difesa di persone imputate di blasfemia. "Il commando - si legge in un primo rapporto della polizia - ha sparato contro l'auto su cui viaggiava Khan uccidendolo sul colpo e ferendo altre due persone che viaggiavano con lui".