08:56 - Il governo pachistano ha accolto come "uno sviluppo positivo" il cessate il fuoco per un mese annunciato sabato dal movimento Tehrek-e-Taliban Pakistan (TTP). "Per il momento non abbiamo ricevuto alcuna conferma diretta o documento dai talebani, ma quello che abbiamo appreso attraverso i media viene da noi considerato uno sviluppo positivo", afferma una fonte governativa.