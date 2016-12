09:46 - Pervez Musharraf, ex presidente pachistano, è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore che lo ha colto mentre si stava recando a un tribunale di Islamabad che lo sta processando per tradimento. Lo riferisce The Express Tribune. L'ex generale è stato portato di urgenza in un nosocomio militare di Rawalpidi specializzato per la cura di malattie cardiovascolari.