11 febbraio 2014 Pakistan, bombe al cinema a luci rosse Tredici morti, ferite almeno 23 persone Triplice esplosione presso la sala Shama di Peshawar, nota per la proiezione di film considerati "hard". E' il secondo cinema colpito in pochi giorni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:44 - Tredici persone sono morte e almeno 23 sono rimaste ferite per una triplice esplosione avvenuta in un cinema di Peshawar, nel Pakistan nordoccidentale. Lo rende noto la polizia. La sala colpita, Shama, è nota per la proiezione di film, sia occidentali sia pakistani, considerati "hard" . Nel 2012 il cinema fu incendiato per protesta contro la diffusione di un lungometraggio statunitense critico verso Maometto.

Al momento delle esplosioni, all'interno della sala c'erano almeno 70 persone.



Solo pochi giorni fa cinque persone hanno perso la vita in un attentato contro il cinema "Picture House", situato nella zona di Kabuli Bazaar di Peshawar.