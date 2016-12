07:05 - Una forte esplosione è avvenuta vicino a un santuario islamico alla periferia di Islamabad, in Pakistan, causando almeno una sessantina di feriti. Lo riferisce DawnNews Tv. L'ordigno era stato nascosto in un albero ed è stato attivato quando nel santuario di Nange Badshah c'erano almeno 200 fedeli in fila per ricevere cibo. Fonti mediche hanno riferito che molti dei feriti sono in gravi condizioni.