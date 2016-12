9 aprile 2014 Pakistan, bomba al mercato: 23 morti

09:20 - Almeno 23 persone sono morte e altre 34 sono rimaste ferite a Islamabad in seguito all'esplosione di una bomba nel Sabzi Mandi, il mercato della frutta della città. Polizia e soccorritori sono giunti sul posto dell'esplosione, che è stato isolato dalle forze di sicurezza. I talebani pakistani hanno subito preso le distanze: "Uccidere la gente in luoghi pubblici è un atto scioccante e contro i principi dell'Islam".

L'ennesimo attentato è giunto in una giornata delicata per il Paese. E' infatti in programma un'importante riunione dei vertici dell'esercito chiamati a discutere del processo per alto tradimento all'ex generale Pervez Musharraf e del processo di pace con i talebani.