10:12 - Cinque persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite per un attacco suicida avvenuto vicino ad una stazione di servizio in un mercato di Peshawar, capoluogo della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha reso noto la polizia locale, spiegando che "un kamikaze è entrato in azione al passaggio di un veicolo blindato delle forze di sicurezza". Quattro dei feriti sono in condizioni critiche.