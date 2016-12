P.Chigi: Gaza al centro summit Ue

21:33 - Dopo l'escalation di violenza in Medioriente, come presidenza di turno dell'Unione, l'Italia è in contatto continuo con i leader europei e chiede che la drammatica situazione "sia messa al centro del vertice di mercoledì prossimo". Lo rende noto Palazzo Chigi. "L'Ue - si legge in una nota - faccia sentire la propria voce, unita, per sostenere ogni tentativo di tregua e iniziativa di dialogo per fermare una spirale di odio senza ritorno".