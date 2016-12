Otto ribelli crocifissi in Siria

14:27 - Lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante ha giustiziato otto ribelli in Siria prima di crocifiggerli in pubblico in un villaggio nella provincia di Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio siriano dei diritti dell'uomo. "L'Isis ha giustiziato 8 ribelli e poi li ha crocifissi nella piazza principale di Deir Hafer dove i loro corpi dovranno rimanere appesi per tre giorni", riferisce la Ong che si appoggia a una vasta rete di militanti e fonti mediche.