15:22 - Quattro bambini di età compresa tra i 2 mesi e i 6 anni, che vivevano reclusi e in condizioni di malnutrizione sin dalla nascita, sono stati scoperti dai servizi sociali in un appartamento di La Courneuve, alle porte di Parigi. I piccoli non avevano mai messo piede fuori di casa e non avevano mai visto un medico. I genitori, di nazionalità indiana, sono stati arrestati, mentre i bimbi sono stati inseriti in famiglie affidatarie.

Da un'indagine preliminare degli inquirenti è emerso che i bimbi non sono mai stati registrati, non hanno mai visto un medico e non avrebbero mai messo piede fuori di casa. Secondo quanto riferito dalla radio francese RTL, i due bambini più grandi, di 5 e 6 anni, soffrirebbero di gravi problemi psico-motori, riuscendo a malapena a camminare e parlare.



Una storia orribile di estremo disagio venuta a galla per caso nel mese di febbraio, dopo che una donna di 27 anni si era recata in ospedale perché il bebè di due mesi stava molto male. Le autorità mediche, insospettite, hanno prontamente avvisato la polizia che, giunta nell'appartamento, si è imbattuta nei bambini sdraiati su un materasso posto sul pavimento in una stanza angusta.



Al momento dell'arresto i genitori, 27 anni la donna e 33 anni l'uomo, si sarebbero giustificati sostenendo di non credere nella medicina.