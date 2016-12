12:33 - L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha deciso di inviare una missione conoscitiva in Siria per far luce sulll'attacco compiuto l'11 aprile nella provincia di Hama. I ribelli e alcune Ong hanno accusato il regime di Bashar Al Assad di aver usato armi con gas cloro. Lo ha annunciato il direttore generale, Ahmet Uzumcu, al Consiglio esecutivo in corso.