16:02 - Il numero delle vittime nel conflitto in Ucraina "è raddoppiato in quindici giorni". Secondo il portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per Diritti Umani, Cécile Pouilly, "il bilancio è salito infatti a 2.086 morti". Il 26 luglio le stime si aggiravano a 1.129 decessi. Per l'Onu, invece, sono "4.953 le persone rimaste ferite (di cui almeno 30 bambini)".