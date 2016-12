Onu, stop riscatti ai terroristi

00:42 - L'Onu lancia un appello a non pagare il riscatto ai gruppi terroristici per la liberazione di ostaggi: è l'invito contenuto in una risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la prima nel suo genere. Il documento, promosso dalla Gran Bretagna con il sostegno di Francia e Stati Uniti, e adottato all'unanimità dai Quindici, "invita gli Stati membri a non pagare riscatti o fare concessioni sul piano politico o giudiziario".