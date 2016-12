Onu: "Stop alla pena di morte"

01:59 - "La pena di morte non ha posto nel 21esimo secolo. Assieme possiamo porre fine a questa pratica inumana e crudele in tutto il mondo". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, lanciando un nuovo appello affinché tutti i paesi "facciano passi concreti per abolire o non applicare più questa forma di punizione". La risoluzione sulla moratoria della pena di morte a dicembre sarà sottoposta di nuovo al voto dell'Assemblea generale.