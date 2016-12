12:05 - In Siria "non esistono buoni e cattivi, e tutte le parti commettono crimini". A sostenerlo è Carla del Ponte, ex procuratore del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e ora membro della commissione d'inchiesta Onu sulla Siria. Per modalità e tipologia delle vittime, sottolinea, "i crimini commessi in Siria sono assai più gravi di quelli perpetrati nella ex Jugoslavia".