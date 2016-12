Onu: "In Ucraina situazione esplosiva, si rischia un allargamento della crisi"

22:30 - Secondo il vice segretario generale Onu per gli affari politici, Oscar Fernandez Taranco, "la situazione in Ucraina è più esplosiva che mai". Taranco lo ha affermato nel corso della riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sull'ex repubblica sovietica che si è svolta al Palazzo di Vetro di New York. La Russia, ha aggiunto, "fronteggia il rischio di un allargamento della crisi ucraina".

Il braccio di ferro Russia e Occidente sulla situazione in Ucraina resta durissimo. Se il vice segretario generale Onu per gli affari politici lancia l'allarme sul rischio di allargamento del conflitto, a Sloviansk, nella zona orientale dello Stato, le truppe di Kiev fronteggiano i filorussi, e l'ambasciatore britannico, Mark Lyall Grant, ha spiegato che immagini satellitari mostrano la presenza di 35.000-40.000 soldati russi alla frontiera con l'Ucraina.



"I media russi stanno diffondendo notizie da fiction, dobbiamo tornare a focalizzarci sui fatti - ha detto l'ambasciatrice americana, Samantha Power -. Siamo bombardati dalla propaganda mentre il popolo ucraino si confronta con la violenza". Power ha poi precisato come gli Stati Uniti sostengano "il principio fondamentale che il futuro dell'Ucraina deve essere determinato dal suo popolo". Gli Usa sono ancora disposti di discutere su come ridimensionare la situazione, ma nell'est del Paese, ha chiosato la delegata, "non ci sono manifestanti, ma soldati professionisti ben organizzati".



Mosca non ci sta e replica immediatamente tramite l'ambasciatore Vitaly Churkin. "Ci sono cittadini di origine russa in pericolo in Ucraina per il rischio di ritorsioni nei loro confronti - sottolinea lui -, e pertanto è necessario garantire la loro tutela". Churkin ha poi avvertito che "in poche ore la situazione potrebbe volgere al peggio". "Nell'est dell'Ucraina non ci sono gruppi di manifestanti pacifici, come la Russia sta cercando di far credere, ma ci sono gruppi di terroristi", ha invece affermato l'ambasciatore Yuriy Sergeyev, rappresentante permanente di Kiev al Palazzo di Vetro. "Nell'area orientale del Paese vengono applicate le stesse tecniche che sono state usate in Crimea, ma non lasceremo che si ripeta lo stesso scenario", ha continuato, reiterando la parola terrorismo in relazione alle operazioni ordinate da Mosca.



La Cina conferma invece il suo orientamento neutralista sulla crisi ucraina: il delegato di Pechino, nel corso della riunione, ha infatti in un brevissimo intervento sottolineato che il suo Paese e' "profondamente preoccupato per la situazione in corso, e rinnova l'invito a trovare una soluzione alla crisi attraverso i canali diplomatici e del negoziato".



Scatta il regime di antiterrorismo. Il governatore di Donetsk, Serghiei Taruta, un oligarca locale nominato recentemente dalle nuove autorità di Kiev, ha annunciato l'introduzione del regime antiterroristico, in relazione all'operazione minacciata da Kiev allo scadere dell'ultimatum ai filorussi che hanno occupato vari edifici pubblici nell'Ucraina dell'est.



Caccia russo ha sfiorato nave da guerra Usa - Per lunghi 90 minuti sabato un caccia russo ha volato molto basso sul livello dell'acqua, quasi sfiorando una nave da guerra Usa, la Donald Cook, che si trova in acque internazionali del Mar Nero sin dal 10 aprile. Lo si legge in un tweet dell'agenzia Ap in cui si sottolinea che tutto si è risolto senza incidenti.



La Casa Bianca e il Pentagono: "E' stata una provocazione" - "Questa azione russa provocatoria e poco professionale è incompatibile con i protocolli e gli accordi internazionali" che regolano i rapporti tra gli eserciti dei nostri due Paesi. Lo ha denunciato il colonnello Steven Warren, uno dei portavoce del Pentagono, ricordando che il caccia russo ha sorvolato la nave americana ben 12 volte. Il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, rincara la dose: "Provocatorio e non professionale, non ho nulla da aggiungere".



Putin a Obama: infondate accuse ingerenza - Le accuse di ingerenza di Mosca nell'est dell'Ucraina sono "speculazioni basate su informazioni infondate". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al presidente degli Stati Uniti Barack Obama in una telefonata. Lo rende noto il Cremlino.