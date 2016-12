08:21 - Sono 100mila i curdi fuggiti in questi giorni dalla Siria in Turchia sotto la minaccia dei jihadisti dello Stato islamico (Isis). Lo ha annunciato l'Alto commissariato Onu per i rifugiati. Venerdì Ankara ha aperto i suoi valichi di frontiera alle persone in fuga dall'enclave di Kobane-Ayn Arab, assediata dai jihadisti. Domenica al confine ci sono stati anche scontri tra polizia e manifestanti curdo-turchi.