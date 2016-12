24 agosto 2014 Omosessualità, Miss Spagna pubblica su Instagram la foto della sua Vansea "Sono gay e amo Vansea", aveva detto qualche giorno fa. Ora un'istantanea del loro legame postato su Instagram direttamente dalla ex miss. "Romeo and Juliet", ha scritto l'ex modella. "Ho pubblicato la foto completamente spontaneamente e in modo impulsivo. Grazie per tutto il vostro sostegno", ha poi twittato Tweet google 0 Invia ad un amico

19:43 - Patricia Yurena, 24 anni, la prima modella ad essere diventata miss Spagna (nel 2008 e nel 2013) ed aver fatto pubblicamente coming out, ha pubblicato su Instagram l'immagine della sua compagna, la dj Vansea Cortes. "Romeo and Juliet", il titolo signfiicativo scelto dall'ex modella che spiega: "Ho pubblicato la foto spontaneamente e in modo impulsivo. Grazie per tutto il vostro sostegno".

"Sono gay e amo Vansea", aveva detto qualche giorno fa suscitando una forte sorpresa nel mondo della moda e non solo. "Non mi pento di quello che ho fatto e l'ho fatto perché sono contento di quello che sta succedendo nella mia vita," ha dichiarato poi la 24enne ai media spagnoli.