13:37 - "Il processo negoziale per la pace in Medioriente non è finito". Lo scrive l'Olp, in un documento nel quale, oltre a elencare le 15 agenzie internazionali a cui la leadership palestinese ha deciso di ricorrere, si sostiene che l'organizzazione resta "legata all'impegno dei nove mesi che terminano il 29 aprile e che si sostengono gli sforzi Usa".