18:48 - Tragedia a Cincinnati, in Ohio, dove un bambino di otto anni è stato ucciso dal fratellino per errore. I due bambini stavano giocando nella casa dello zio con una pistola carica. All'improvviso è partito un colpo, che ha preso in pieno petto uno dei due. Insieme a loro c'era anche un terzo fratello, rimasto illeso. Secondo quanto reso noto dalla polizia, al momento del tragico incidente in casa c'era un adulto.