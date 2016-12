Odessa, la polizia rilascia i manifestanti filorussi arrestati

16:33 - Assediata da una folla di secessionisti filorussi che grida "fascisti", la polizia di Odessa ha cominciato a rilasciare uno ad uno gli arrestati per gli scontri di venerdì in città. La gente, fuori dal commissariato, li acclama al grido di "eroi". Durante la protesta molti agenti schierati a difesa del commissariato sono stati presi a ombrellate da alcune donne.

In giornata fuori dalla sede della polizia di Odessa si erano radunati molti separatisti filorussi, che hanno assaltato l'edificio per chiedere appunto il rilascio dei manifestanti. Gli arresti erano stati effettuati in seguito agli scontri che hanno causato oltre 40 morti, in particolare tra gli anti-Maidan. La tragedia di Odessa fa parte di un "piano della Federazione russa per distruggere l'Ucraina e il suo Stato", ha detto il premier di Kiev, Arseni Iatseniuk.



Gli attivisti filorussi avevano prima provato invano a entrare dalla parte posteriore dell'edificio,poi hanno divelto il portone d'ingresso tentando di sfondare ma gli agenti, in assetto anti sommossa, li hanno bloccati. All'esterno gli attivisti hanno lanciato pietre contro le finestre.