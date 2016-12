16:30 - Si chiama Samm Newman, ha 19 anni e vive e studia in Ohio (Usa). E con le sue foto in slip e reggiseno postate su Instagram ha dato il via a un caso mondiale. Nelle immagini la ragazza esibiva con orgoglio, in slip e reggiseno, la sua taglia 58, ma il social network non ha gradito la "performance" ed è intervenuto bloccandole l'account. E sul Web si è scatenata una tale polemica che alla fine Instagram ha dovuto riattivare il profilo.

La rivincita dei grassi - Samm Newman si è ribellata alla censura attuata nei confronti dei suoi scatti: "E' una dittatura estetica dei magri, ora basta - ha sbottato - Grasso non è una brutta parola. Come puoi costruirti un'autostima se continui a nascondere le tue immagini perché pensi che la gente non voglia vederle?".



La diciannovenne ha rivelato anche di essere stata vittima di bullismo al liceo e di aver iniziato ad accettare il proprio corpo solo all'università. Per questo ha fondato un gruppo su Twitter e su Instagram in cui altre donne con qualche chilo in più come lei possano condividere foto e riflessioni per andare oltre i canoni di bellezza imposti dai media.



Instagram ci ripensa - Dal canto suo, il social network si è giustificato dicendo di aver rimosso le foto e bloccato l'account per "violazione delle linee guida della comunità". Poi però, ha deciso di riattivarlo dichiarando che "il contenuto era stato erroneamente rimosso".