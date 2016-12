Obama: via truppe russe da confine

12:42 - La Russia deve ritirare le proprie truppe ammassate al confine con l'Ucraina. E' l'avvertimento lanciato dal presidente Usa, Barack Obama, dopo la notizia che Mosca avrebbe rafforzato la sua presenza con oltre 50mila soldati, forse per preparare un ulteriore espansione a danno di Kiev. Obama ha quindi voluto spiegare come gli Usa "non hanno alcun interesse ad accerchiare Mosca. Putin ha certamente travisato la nostra politica estera".