00:34 - La ricerca dei dispersi a bordo del Boeing Malaysia Airlines è una "priorità assoluta" per gli Stati Uniti, che hanno fornito tutti i mezzi possibili per questa operazione. Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama. "Abbiamo messo in campo tutte le risorse che abbiamo a disposizione per il ritrovamento. La cooperazione con il governo della Malesia - ha concluso Obama - è molto stretta".