01:42 - "Non ho nessuna simpatia per Hamas, ma ho simpatia per la gente ordinaria, per il lavoro che è stato fatto dall'Autorità palestinese, per aver mostrato di voler andare avanti, per arrivare alla soluzione dei due Stati". Lo ha detto il presidente Usa Barack Obama al termine del summit Usa-Africa. "Abu Mazen è sincero nel suo desiderio di pace, bisogna ricostruire la fiducia nel suo popolo", ha aggiunto.