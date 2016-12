Obama: "L'Islam rifiuti l'Isis" Onu, risoluzione contro terrorismo

23:47 - "L'Isis deve essere distrutto". Barack Obama lancia il suo appello all'assemblea dell'Onu, chiedendo "al mondo di unirsi al nostro sforzo". Precisa che "gli Usa non sono in guerra con l'Islam, che insegna la pace: questa non è una guerra di civiltà". Esorta i musulmani a "respingere con forza l'ideologia dell'Isis perché nessun Dio perdona questo terrore". E assicura: "Non invieremo truppe americane a occupare terre straniere".

Il presidente americano si rivolge direttamente ai giovani musulmani, invitandoli a "rispettare e onorare la tradizione dell'Islam, ovvero l'istruzione, l'innovazione e la dignità della vita". "Non si può ragionare, non si può negoziare con questo marchio del male. L'unico linguaggio che questi terroristi capiscono è il linguaggio della forza. Gli Usa lavoreranno con una coalizione allargata per smantellare questa rete della morte", aggiunge.



"Non intendiamo inviare truppe americane a occupare terre straniere", sottolinea Obama intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu. L'America è pronta ad assumere azioni "contro minacce" imminenti cercando allo stesso tempo un "mondo in cui la necessità di questo tipo di azioni diminuirà - afferma -. Gli Stati Uniti non esiteranno a difendere i propri interessi, ma non si ritrarranno mai dalla promessa" della Dichiarazione Universale dei diritti umani, la nozione che la "pace non è l'assenza di guerra, ma la presenza di una vita migliore".



Obama cita poi il presidente John Fitzgerald Kennedy, che proprio all'Onu aveva parlato di terrorismo. "Il terrore non è un'arma nuova - aveva detto Kennedy -. nella storia è stato usato da chi non poteva prevalere con la persuasione e l'esempio".



"Siamo a un crocevia, e la mia promessa è che gli Stati Uniti non si tireranno indietro su ciò che va fatto. E siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario per dare alle nuove generazioni un futuro di libertà. Unitevi a noi in questa comune missione, per i bambini di oggi e per quelli di domani", è l'invito finale rivolto da Barack Obama all'Assemblea Onu.



Onu: ok risoluzione contro l'Isis - Il Consiglio di Sicurezza Onu, presieduto da Barack Obama, ha approvato all'unanimità una risoluzione che chiede agli Stati membri di "prevenire e reprimere" il reclutamento e il flusso dei combattenti terroristi stranieri. Il documento chiede che i Paesi rendano illegale recarsi all'estero o facilitare il viaggio di altri individui per "pianificare, preparare, perpetrare o partecipare ad atti terroristici".