Obama:forte impegno per Expo Milano

23:40 - Il presidente Usa, Barack Obama, ha promesso un forte impegno americano per l'Expo di Milano. Parlando in un'intervista al Corriere della Sera, Obama ha parlato anche di Papa Bergoglio. "Il Pontefice ci sfida. Ci implora di ricordarci dei poveri. Ci invita a fermarci a riflettere sulla dignità dell'uomo. Arrivo a Roma per ascoltarlo: il suo pensiero è prezioso per capire come possiamo vincere la sfida contro la povertà estrema".