01:32 - "Gli Stati Uniti continuano a costruire un'ampia coalizione per distruggere l'Isis". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, sottolineando che "giustizia sarà fatta". Obama ha quindi ribadito che "le truppe americane in Iraq non saranno impegnate in missioni di combattimento" e ha salutato la decisione della Francia di unirsi ai raid aerei contro i terroristi.