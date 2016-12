Obama:dure sanzioni contro Russia

19:58 - "Siamo vicini all'Unione europea" nell'inasprire le sanzioni contro la Russia "in risposta alle azioni illegali in Ucraina". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama. I settori ulteriormente colpiti sono quello finanziario, dell'energia e della difesa. "Monitoriamo da vicino gli sviluppi dall'annuncio del cessate il fuoco e dell'accordo di Minsk, ma non abbiamo ancora visto la Russia mettere fine ai suoi sforzi per destabilizzare Kiev".