Obama, dopo l'Italia vola a Riad

Obama, dopo l'Italia viaggio in Arabia Saudita Riaffermare l'impegno degli Usa per una transizione in Siria e rassicurare Riad sui tentativi di Washington di trovare un'intesa con l'Iran sul programma nucleare di Teheran. Questi i due principali obiettivi del viaggio in Arabia Saudita del presidente americano Barack Obama, che visiterà uno dei più importanti partner degli Stati Uniti nel mondo arabo. Il primo faccia faccia sarà con re Abdullah.