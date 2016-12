17 settembre 2014 Obama: "Distruggeremo la minaccia Isis, ma senza inviare truppe di terra" Il presidente Usa ribadisce che sono più di 40 i Paesi impegnati nella lotta ai terroristi e che il pericolo Isis non incombe soltanto sugli Stati Uniti Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:15 - "Gli Stati Uniti e la coalizione composta da oltre 40 Paesi distruggeranno l'Isis. Non ci sarà alcun rifugio sicuro per i terroristi". Lo ha assicurato il presidente americano, Barack Obama. "Lo Stato islamico rappresenta una minaccia non solo per gli Usa, ma per tutti", ha aggiunto. Obama ha poi confermato che non ci sarà una missione di terra in Iraq: "Non impegnerò le forze armate in un'altra guerra".

"Le truppe americane non saranno inviate in una missione di terra in Iraq". Queste le parole del presidente Usa, Barack Obama, pronunciate a Tampa, in Florida. "Non impegnerò voi e il resto delle Forze Armate in un'altra guerra", ha aggiunto, e che "non ci sarà alcun rifugio per i terroristi che minacciano" gli Stati Uniti. E proprio in merito alla questione del pericolo terroristico, il numero uno a stelle e strisce ha ribadito: "Quella che si sta portando avanti non è una guerra degli Stati Uniti contro l'Isis", sottolineando come lo Stato islamico rappresenti una minaccia per il mondo intero.



Più di 40 Paesi per la lotta ai terroristi - "Sono più di 40 i Paesi impegnati nella vasta campagna contro l'Isis, e circa 30 quelli impegnati in aiuti umanitari". Così il presidente Obama ha descritto la situazione della lotta all'estremismo islamico, chiarendo che al momento "non ci sono specifiche minacce terroristiche rivolte direttamente agli Stati Uniti". Se non viene contrastato, però, l'Isis potrebbe diventare un pericolo reale.