Obama: condanniamo intervento russo

00:17 - Gli Stati Uniti condannano l'intervento militare russo nel territorio ucraino. Lo ha detto Barack Obama a Vladimir Putin nel corso della loro telefonata durata 90 minuti. La Casa Bianca invita la Russia a far calare la tensione ritirando le sue forze armate per farle rientrare nelle basi in Crimea. Nel frattempo gli Usa, come rappresaglia, hanno interrotto le riunioni preparatorie al G8 di Sochi previsto per questa estate.